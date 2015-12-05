الأمن العام يضبط 133 قطعة سلاح نارى و131 قضية مخدرات و42 هاربا من أحكام

وجه قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط 42 متهما هاربين من أحكام المراقبة، ومطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، كما تم تنفيذ 7138 حكم قضائى متنوع، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، و298 دراجة نارية مخالفة.
واسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 133 قطعة سلاح نارى، و95 قطعة سلاح أبيض، و131 قضية مخدرات، وتشكيل عصابى، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.
كما تم ضبط 42 متهما هاربين من أحكام المراقبة، ومطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، كما تم تنفيذ 7138 حكم قضائى متنوع، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، و298 دراجة نارية مخالفة.
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