محامى المتهمين بقضية "خلية السويس" يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

تستمع الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، أثناء إعادة محاكمة 8 متهمين بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، لمرافعة الدفاع.

وقدم المحامى محسن بهنسى عضو هيئة الدفاع مذكرة بقرار اعتقال موكله المتهم السابع بالقضية، وقت تولى اللواء حبيب العادلى حقيبة وزارة الداخلية، كما أكد عضو الدفاع أن المحكمة برأت موكله فى قضايا سابقة، ولكن وزير الداخلية الأسبق لم ينفذ قرار المحكمة، وأصدر أوامر باعتقال موكله فى اليوم الذى برأته المحكمة.

كما دفع ببطلان القبض على المتهم، وبطلان التفتيش وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة، حيث أن الضابط القائم بالتحريات ويدعى أحمد محمد لم يدلى بشهادته فى الواقعة، كما دفع ببطلان شهادة الضابط أحمد محمد الذى قام بضبط المتهم السابع.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية .