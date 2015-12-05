حوار في الجول – مدرب مستقبل المرسى عن: الإسماعيلي المتطور.. ومن هو أفضل جيل في الكرة المصرية

يرى منذر الكبير المدير الفني لمستقبل المرسى أن الإسماعيلي أصبح فريقا متطورا خلال الفترة الحالية وذلك عقب مواجهته له في مباراة ودية.

وكان الإسماعيلي قد اختتم معسكره الخارجي الذي أقيم في تونس بالفوز على مستقبل المرسى بهدفين مقابل هدف وأشاد أحمد حسام "ميدو" عن بعض اللاعبين استحقوا الإشادة عقب المباراة (طالع التفاصيل).

وأجرى FilGoal.com حوارا مع منذر الكبير اختار فيها أفضل أجيال الكرة المصرية ولماذا أصبح الإسماعيلي متطورا وهل يقبل التدريب في مصر وما هو سبب سوء أرضية الملاعب في تونس.

وكل ما يلي على لسان مدرب مستقبل المرسى.

"مستقبل المرسى يأتي في التريتب بعد الأندية الأربعة الكبيرة في تونس وهي الترجي والإفريقي والنجم الساحلي والبنزرتي، ودائما هدفنا هو تخطيهم في الترتيب".

"قبلت العمل بمستقبل المرسى رغم إنه إمكانياته قليلة مقارنة بالرباعي المذكور سلفا لأن المدرب لا بد أن يدخل في تحديات مختلفة تحت أي ظروف ويحقق النجاح".

"سبب سوء أرضية الملاعب هو أمر منتشر في تونس والسبب هو اهتمام إدارات الأندية بالعديد من الأمور الأخرى".

"أخاف على اللاعبين بسبب أرضية الملعب الذي نخوض عليه مبارياتنا ولكن الحمد لله لم يحدث لأي منهم أي مكروه".

"أعتقد أن أفضل جيل في الكرة المصرية هو ذلك الذي توج بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية مع المدرب حسن شحاتة".

"الإسماعيلي أصبح أكثر تطورا فهو الآن فريق منظم ويلعب كرة قدم حديثة وقد رأيت ذلك خلال متابعتي لمباراتهم أمام الاتحاد السكندري وأمام الإفريقي أيضا".

"الفارق الآن بين الإسماعيلي وبين ذلك الفريق الذي واجهته في عام 2013 مع البنزرتي أن الحالي هو متطور وأفضل في كل شيء".

"بالطبع أوافق على تدريب أي ناد مصري كبير أو في أي دولة أخرى بعد معرفة ما هي أهدافه وطموحاته المستقبلية".

"بالطبع أيضا من يقوم بالتدريب في مصر يحب أن يدرب الأندية الكبرى التي تملك إمكانيات جيدة حتى يكتب له النجاح، فالنتائج السيئة لا تجد الصبر داخل نفس المسؤولين في الفرق العربية".