المصري اليوم تتقدم ببلاغ ضد شخص تعمد تشوية صورة الصحيفة

تقدمت المصري اليوم، اليوم ببلاغ لوزارة الداخلية، ضد شخص تعمد تشوية صورة المصري اليوم، حيث قام بتحريف خبر و نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارة خبر صادر عن الجريدة، في حين ان المصري اليوم لم تقم بنشر مثل هذا الخبر، و قد تعمد هذا الشخص تشوية صورة المصري اليوم، بهدف الوقيعة بين الصحيفه والدولة، وجاري التحقيق في هذا الموضوع حيث تريد المصري اليوم تقديم هذا الشخص للمحاكمه باعتبارة يشيع اخبار كاذبة ويشوه سمعة المصري اليوم و ملاكها و القائمين علي التحرير بها و هو ما ذكرتة المصري اليوم بان هناك من يريد الوقيعة بين الصحيفه و ملاكها مع الدولة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخبر، عن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة وتناول الأفطار مع طلبة الكلية، وهو ما حدث فيه تلاعب بالالفاظ ليخرج عن سياقه، وهو ما نفت صحته الجريدة.