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بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"

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بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"
بدأت منذ قليل، محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار مصطفى خالد، وسكرتارية وليد فهمى، وسامى خلف، نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية حادث غرق مركب الوراق، وهم كلا من سائق الصندل والتباع وسائق المركب الغارق، والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.

ويواجه المتهمين تهمة القتل الخطأ لمسؤوليتهم عن كارثة غرق مركب الوراق النيلى، والذى راح ضحيتها 38 شخصاً وأصيب 11 آخرين، فضلا عن قيادتهم مركب نيلى غير مرخصة.

وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحالت ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

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مصر 365