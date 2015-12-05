نقاش متهم بقتل صاحبة شركة بالمعادى: "حاولت اغتصابها وعندما قاومتنى قتلتها"

اعترف المتهم بقتل صاحبة شركة استثمار عقارى فى منطقة المعادى، بارتكابه الجريمة كاملة، أمام المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، باستخدامه سلاح أبيض "سكين" .

وقال المتهم "م.ا" نقاش 22 سنة، أثناء التحقيقات، إنه تعرف على المجنى عليها التى تدعى "م.خ" 53 سنة، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وكانت تجمعهما علاقة صداقة، حيث أنها طلبت منه تشطيب شقتها، وليلة الحادث حاول التعدى عليها جنسيا، وعندما رفضت وقاومته وهددته بسكين، التقط السكين منها وانهال عليها بالطعنات، ما أسفر عن سقوطها على الأرض غارقة فى دمائها، وعلى الفور أسرع فى الهرب من المكان.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكابه الجريمة عقب اعترافه، بمصاحبة فريق من النيابة العامة وعدد من رجال الشرطة، فقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات 4 أيام، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد، بالإضافة إلى تقريرى الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.

وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من الأهإلى بالعثور على جثة صاحبة شركة للاستثمار العقارى داخل شقتها بشارع كورنيش النيل، وبانتقال فريق البحث الجنائى، وبالمعاينة تبين أن القتيلة ترتدى ملابسها كاملة، وغارقة فى دمائها وبها العديد من الطعنات النافذة بأنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات أن نقاشا وراء الجريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على المجنى عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأت بينهما علاقة صداقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسه عقب اعترفه ارتكاب الجريمة.

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