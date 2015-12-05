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القبض على ربة منزل لاتهامها بإخفاء المتورطين فى حرق ملهى ليلى بالعجوزة

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القبض على ربة منزل لاتهامها بإخفاء المتورطين فى حرق ملهى ليلى بالعجوزة القبض على ربة منزل لاتهامها بإخفاء المتورطين فى حرق ملهى ليلى بالعجوزة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم القبض على ربة منزل تدعى "سيده.ا.ى" 37 سنة ربة منزل، لاتهامها بإخفاء اثنين من المتهمين فى حادث اشعال النار بملهى ليلى بالعجوزة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وأضاف المصدر أن مديرية أمن الجيزة نسقت مع مديرية أمن السويس، وتم ضبط المتهمه أثناء قيادتها سيارتها الملاكى رقم "5766 ط س د" بالسويس، وبصحبتها المتهمين محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب، ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن، وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى.

وذكر المصدر أن المتهمة صديقة أحد المتهمين، وأنهما عقب ارتكابهما الجريمة هربا إلى السويس للإختباء لديها بعدما أخبراها بالجريمة التى ارتكباها، وأنها كانت تستعد لتوفير مخبأ لهما.

وقال المصدر أن المتهم الثالث الذى تم القبض عليه يدعى محمد جمال محمد أبو اليزيد 20 سنة، وشهرته "ميكا" حاصل على دبلوم صنايع، وتم ضبطه فى كمين تم إعداده له باحد شوارع إمبابة، واضاف أن المتهم الرابع الهارب يدعى محمود سعيد على 20 سنة طالب، وجارى إعداد الاكمنة للقبض عليه.

كانت تحريات اللواء خالد شلبى نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه قد أكدت تورط المتهمين فى حادث الهجوم على ملهى ليلى بشارع النيل بالعجوزة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، حيث تبين أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لمنع مسئولى الأمن لهم من الدخول للملهى والسهر به.


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