فى التخابر مع قطر.. النيابة تسلم المحكمة مكاتبات المخابرات الى مرسى

تواصل الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة كتابا واردا من هيئة الرقابة الإدارية برقم قيد 2/3 890 المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر الحالى، والمتضمن بيان المكتابات الصاردة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، وهى المكتابات بتاريخ 23 ديسمبر 2012، وكذلك مكاتبات بتاريخ 25 ديسمبر 2012، ومكاتبة صادرة بتاريخ 28 يناير من العام 2013، ومزيلة بتوقيع ممحمد عرفان جمال

كما قدمت كتاب من المخابرات العامة والمؤرخة بتاريخ 4 ديسمبر الحالى، ويتضمن بيان المكاتبات الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، وقت تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى المتهم الأول بالقضية رئاسة الجمهورية، كما قدمت النيابة مظروفا أبيض اللون، تبين أن بداخله التقرير المقدم من اللجنة المشكلة يتصدرها كتاب يحمل شعار الجمهورية، وذلك بشأن فحص أوراق القضية المحرزة مع المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.