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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 16 ديسمبر

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 16 ديسمبر تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 16 ديسمبر
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 16 ديسمبر لطلب الدفاع بالتصريح لاستلام تقرير اللجنة المشكلة، كما يحضر رئيس لجنة الرئاسة مدير مكتب رئيس الجمهورية لفحص الأوراق، مع أستمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
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