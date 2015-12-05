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عاجل : مقتل إبنة شقيقة فنانة شهيرة في حادث ملهي العجوزة

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عاجل : مقتل إبنة شقيقة فنانة شهيرة في حادث ملهي العجوزة عاجل : مقتل إبنة شقيقة فنانة شهيرة في حادث ملهي العجوزة

بالطبع كلنا سمعنا عن حادث ملهي العجوزة “الصياد” الذي قام بعض الملثمين بوضع مجموعة من “جراكن” البنزين حول الملهي وقاموا بإشعاله وهب الحريق في الملهي، حيث جاءت التفاصيل كلآتي أن كان هناك شابين ملثمين يريدون الدخول إلي الملهي الليلي “الصياد” بمنطقة العجوزة إلا أن البوديجارد منعهم من الدخول ومن ثم ذهبوا لقضاء سهرتهم في مكان آخر ومن ثم عادوا الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة إلي نفس الملهي “الصياد” وكانوا يقودون دراجة نارية ومن ثم قاموا برمي مولوتوف علي الملهي ومن ثم إشتعل الحريق في المكان.

حيث أدي ذلك إلي مصرع 16 شخصاً من بينهم 5 سيدات ماتوا بالإختناق بسبب إحتجازهم لضيق مساحة مخرج الملهي الليلي وغصابة آخرين إصابات خطيرة بسبب حروق في مناطق مختلفة في الجسم، حيث قال مصدر أمني أن إبنة شقيقة فنانة شهيرة كانت من بين من لقي مصرعهم في هذا الحادث الذي حدث صباح اليوم الجمعة، حيث أن هذا المصدر الأمني موثوق منه لأنه كان حاضر هذا الحادث ورآها وتعرف علي شكلها.

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