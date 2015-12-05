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أمين عام "الوزراء" للنواب: رفع مطالبكم برفض استقالة خالد الصدر لرئيس الحكومة

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أمين عام "الوزراء" للنواب: رفع مطالبكم برفض استقالة خالد الصدر لرئيس الحكومة أمين عام "الوزراء" للنواب: رفع مطالبكم برفض استقالة خالد الصدر لرئيس الحكومة
قال مصطفى بكرى النائب عن قائمة "فى حب "، أن اجتماع عدد من النواب بأمين عام مجلس الوزراء، للمطالبة برفض قبول استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، بدأ بحضور عمرو عبدالمنعم الأمين العام لمجلس الوزراء، واللواء أسامة أنور الأمين العام المساعد للتواصل السياسي مع مجلس النواب.

وقال "بكرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وسلامة الرقيعي عرضا الموقف من الناحيتين القانونية والسياسية، وأن الحضور طالب بوقف قرار قبول استقالة اللوا خالد الصدر الأمين العام للمجلس، والانتظار لحين تشكيل هيئة المكتب لمجلس النواب.

وأشار النائب عن قائمة "فى حب مصر"، أن الأمين العام عمرو عبدالمنعم، أكد لهم أن السلطة التنفيذية لا تسعي أبدا للتغول علي السلطه التشريعية، وتابع: "سأرفع الأمر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وإبلاغه برغبتكم".


>ننشر مذكرة النواب المقدمة لمجلس الوزراء للمطالبة برفض استقالة خالد الصدر
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15 نائباً يصلون مجلس الوزراء للمطالبة برفض استقالة أمين عام النواب
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مصر 365

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