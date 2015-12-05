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بدء نظر استشكال "مبارك" ونجليه على حكم تغريمهم بقضية "القصور الرئاسية"

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بدء نظر استشكال "مبارك" ونجليه على حكم تغريمهم بقضية "القصور الرئاسية" بدء نظر استشكال "مبارك" ونجليه على حكم تغريمهم بقضية "القصور الرئاسية"
بدأت محكمة شمال القاهرة، نظر الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بشأن تنفيذ عقوبتى الرد والغرامة المقضى بهما فى الجناية رقم 8897 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قصور الرئاسة".

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

وصول هيئة المحكمة لنظر استشكال مبارك ونجليه على حكم غرامة "القصور الرئاسية"
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