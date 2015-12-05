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الداخلية: حددنا هوية المتهم الرابع فى "حرق ملهى العجوزة" وضبطه خلال ساعات

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الداخلية: حددنا هوية المتهم الرابع فى "حرق ملهى العجوزة" وضبطه خلال ساعات الداخلية: حددنا هوية المتهم الرابع فى "حرق ملهى العجوزة" وضبطه خلال ساعات
أفادت وزارة الداخلية، أنه تم تحديد المتهم الأخير فى واقعة حرق ملهى العجوزة، وسيتم ضبطه خلال ساعات، بعد القبض على المتهمين الأول والثانى "حماصة" و"المجنون" والثالث.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى، أكد بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بوضع خطة بحث مكثفة لسرعة تحديد وضبط مرتكبى واقعة إشعال النيران بأحد المحال بالجيزة دائرة قسم شرطة العجوزة، والتى نتج عنها وفاة 16 مواطنا، أسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والسويس إلى تحديد وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة قد هربا إلى محافظة السويس عقب إرتكابها، وهما محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب، ومقيم شارع السوق بدائرة قسم شرطة إمبابة، ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى، ومقيم المنيره الغربية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة.

اعترف المتهمان بما أسفرت عنه التحريات بإرتكاب الواقعة بإلقاء زجاجتى مولوتوف على الملهى الليلى وإطلاق عيار نارى صوبه بالاشتراك مع آخرين هاربين بدافع الانتقام لسابقة منعهما من دخول المحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيية، كما تم إلقاء القبض على متهم ثالث، وجارى التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.

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مصر 365