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"حكومة طرابلس" تغلق الحدود الليبية البرية مع تونس بشكل تام

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"حكومة طرابلس" تغلق الحدود الليبية البرية مع تونس بشكل تام "حكومة طرابلس" تغلق الحدود الليبية البرية مع تونس بشكل تام
قررت حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا إغلاق الحدود الليبية البرية مع تونس بشكل تام، كرد على القرار التونسى القاضى بمنع الطائرات الليبية من الهبوط فى مطار قرطاج الدولى.

وأعلنت السلطات التونسية الجمعة أنها ولدواع أمنية لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط فى مطار تونس قرطاج الدولى، مشيرة إلى أن المطار التونسى الوحيد الذى سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

وقال وزير النقل التونسى محمود بن رمضان لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة "تعلمون أننا نمر بوضع خطر، لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية" من بينها منع "الطائرات الليبية" من الهبوط فى أى من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس فى جنوب البلاد.

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