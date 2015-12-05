أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سقوط 3 قتلى و6 جرحى من الحوثيين فى هجوم للمقاومة غربى تعز

Google+ Print
سقوط 3 قتلى و6 جرحى من الحوثيين فى هجوم للمقاومة غربى تعز سقوط 3 قتلى و6 جرحى من الحوثيين فى هجوم للمقاومة غربى تعز
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم السبت، بسقوط قتلى و6 جرحى من ميليشيات الحوثى وصالح بهجوم للمقاومة غربى تعز.

جدير بالذكر أن عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى قال إن مليشيات الحوثيين وصالح ترتكب مجازر وحشية بحق المدنيين بمحافظة تعز منذ فترة طويلة، وتقوم بقصف المناطق السكنية بصورة عشوائية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين ومعظمهم من الأطفال والنساء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365