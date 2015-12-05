سقوط 3 قتلى و6 جرحى من الحوثيين فى هجوم للمقاومة غربى تعز

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم السبت، بسقوط قتلى و6 جرحى من ميليشيات الحوثى وصالح بهجوم للمقاومة غربى تعز.

جدير بالذكر أن عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان اليمنى قال إن مليشيات الحوثيين وصالح ترتكب مجازر وحشية بحق المدنيين بمحافظة تعز منذ فترة طويلة، وتقوم بقصف المناطق السكنية بصورة عشوائية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

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