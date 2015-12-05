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حاكم دبى: 2016 عام القراءة بالإمارات.. ونهدف لتكون بلادنا منارة للعلم

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قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، إنه بتوجيهات من رئيس الدولة سيكون ٢٠١٦ هو عام القراءة فى دولة الإمارات.

وأضاف بن راشد، فى سلسلة تدوينات له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، أنه لن ترقى أمة أو شعب بغير القراءة، موضحا أن العلماء والباحثين والمبتكرين الذين سيقودون مستقبلنا لن ينزلوا من السماء، بل لا بد من صناعتهم على أسس من حب القراءة وشغف المعرفة والفضول.
>وأكد حاكم دبى، "وجهنا بإعداد إطار وطنى شامل لإحداث تغيير سلوكي في مجتمعنا وتخريج جيل قارئ مطلع وترسيخ الامارات عاصمة للمحتوى والمعرفة".

وأوضح بن راشد، فى تدوينه أخرى له، أنه لدينا أزمة قراءة فى عالمنا العربى، وتشكيل مسار تنمية قائم على المعرفة يتطلب الدفع بأجيالنا نحو القراءة والاطلاع، مشيرا إلى أن الطالب الذى يقرأ خير من الذى لا يقرأ، وكذلك الموظف والمهندس والطبيب، والمجتمع القارئ هو مجتمع متحضر متطور منفتح ومواكب للعالم من حوله".

واختتم حاكم دبى تدويناته قائلا، "هدفنا أن تكون الإمارات منارة للعلم والمعرفة، كما كانت الأندلس وغرناطة، وبغداد وغيرها من الحواضر مصادر للتنوير والمعرفة ومراكز للحضارة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365