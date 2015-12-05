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بالفيديو.."داعشى تونسى" يعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية ببلاده منطلقا من ليبيا

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بالفيديو.."داعشى تونسى" يعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية ببلاده منطلقا من ليبيا بالفيديو.."داعشى تونسى" يعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية ببلاده منطلقا من ليبيا
نشرت كتيبة "قوات الردع" التابعة لوزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة طرابلس الغير معترف بها دوليا يظهراعترافات أحد إرهابيى تنظيم داعش، وهو تونسى الجنسية.

وقالت الكتيبة، فى بيان، إنه تم القبض على الإرهابى داخل مقر سرية التوحيد بمنطقة الفرناج وهو أحد المقربين من قائد سرية التوحيد والشاهد على عمليات التنسيق بالتفجيرات داخل مدينة طرابلس.

كما اعترف الإرهابى، حسب ما يظهره الفيديو، بأن التنظيم الإرهابى يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فى مناطق سياحية تونسية انطلاقا من ليبيا بعد تسلل إرهابيين من مراكز تدريب تابعة للتنظيم فى سرت وصبراتة، إلى تونس بواسطة جوازات سفر مزورة.


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