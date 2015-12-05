إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أعمال النجارة بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء والخرطوش، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بسبب الخلاف على أعمال النجارة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم الخصوص، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية شارع الرشاح – دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "عماد .ع.ز" 30 سنة نجار مسلح مصاب بجروح بالقدمين، "عادل .ز. م." 52 سنة نجار مسلح ، و"شنودة .ن. ج 17 سنة" مصاب بجروح بالظهر، "أشرف .ف.ح 35 سنة " نجار مسلح مصاب بجروح بالراس والرقبة والقدمين وتم نقله لمستشفى المطرية للعلاج ، و"جرجس. ص. ا 20سنة " نجار مسلح مصاب بجروح بالرأس والظهر والقدمين.

وطرف ثان "روما.ن.ع 35 سنة" عامل مصاب بجروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، "أبانوب. ع.ع 15 سنة" طالب ثانوى، و"بشاى.ع.ب 60 سنة" سائق والد السادس، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار "أسعد. ر.س" 45 سنة نجار موبيليا وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و4 طلقات من ذات العيار، لقيام الطرف الأول بأعمال نجارة أعلى المحل الخاص بالطرف الثانى وخشية حدوث تلفيات بالمحل حدثت بينهم مشاده كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14943جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.