المعمل الجنائى بسوهاج يعاين احتراق 24 منزلا ونفوق 100 حيوان

بدأ ضباط المعمل الجنائى بمديرية أمن سوهاج فى عمل المعاينة التصويرية بمقر الحريق الذى شب مساء أمس بقرية نجع الدير بدار السلام شرق محافظة سوهاج، والذى أسفر عن احتراق 24 منزلا ونفوق 100 حيوان وإصابة أحد الأشخاص باختناق أثناء مشاركته فى إخماده، تمهيدا لرفع التقرير للنيابة العامة والتى تتقوم بعملية المعاينة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، دفعت بـ5 سيارات إطفاء وماكيناتين لضخ المياه، وذلك للسيطرة على حريق هائل شب، منذ قليل، بقرية الدير دائرة مركز دار السلام.

نتج عن الحريق احتراق 24 منزلًا وإصابة أحد الأشخاص من أصحاب المنازل بحالة اختناق، وتم نقله عن طرق الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزى، والحالة العامة مستقرة.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها من أجل السيطرة على الحريق ومنعه من الانتقال إلى باقى منازل القرية.

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