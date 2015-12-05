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ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنوفية

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ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنوفية ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط 4 عاطلين، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بالحى القبلى بالمدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بضبط "بهاء-ا" 45 سنة، عاطل، و"محمد.ل" 27 سنة، عاطل، و"شريف.م" 27 سنة، عاطل، و"عمرو.ك"، 30 سنة عاطل، وجميعهم مقيمن بشبين الكوم، وذلك حال قيامهم بالتنقيب على الآثار بمنزل بالحى القلبى بالمدينة ملك "عبده.م"، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365