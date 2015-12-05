ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط 4 عاطلين، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بالحى القبلى بالمدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بضبط "بهاء-ا" 45 سنة، عاطل، و"محمد.ل" 27 سنة، عاطل، و"شريف.م" 27 سنة، عاطل، و"عمرو.ك"، 30 سنة عاطل، وجميعهم مقيمن بشبين الكوم، وذلك حال قيامهم بالتنقيب على الآثار بمنزل بالحى القلبى بالمدينة ملك "عبده.م"، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.