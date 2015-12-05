خادمة تضع مخدرا فى النسكافية وتستولى على أموال ومصوغات مالكة فيلا بالتجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على خادمة، كانت تعمل فى فيلا بمنطقة التجمع الخامس، عقب سرقتها محتويات الفيلا التى كانت تعمل بها عن طريق وضع مخدر فى المشروب للصيدلانية مالكة الفيلا، واستولت على مبالغ مالية وكمية من المشغولات الذهبية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "سمر ح إ" 29 سنة، صيدلانية، ومقيمة بفيلا بمنطقة البنفسج، بقيام مخدومتها "جواهر م ج" 56 سنة، ومقيمة الوراق، والسابق اتهمامها فى 13 قضية آخرهم 15790 لسنة 2014م مصر الجديدة "سرقة مسكن"، بوضع مخدر لها داخل مشروب النسكافية ففقدت الوعى، وعقب إفاقتها اكتشفت سرقة مبلغ 2500 جنيه وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (2 سلسلة، و4 غوايش).

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11029 لسنة 2015م جنح القسم، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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