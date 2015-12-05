وصول 2247 طن معدات ومغادرة 16 ألف طن بضائع لميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة دى زى ين وعلى متنها 2247 طن معدات قادمة من ميناء السخنة وذلك لصالح الشركة المصرية للتكريك.

كما تغادر الميناء السفينة لونا وعلى متنها 11 ألف طن دقيق معبأ متجهة إلى اليمن والسفينة إيريس أوف سى وعلى متنها 5 آلاف طن فحم بترولى داخل جامبوهات متجهة إلى العقبة.

وصول 49 ألف و875 طن سكر لميناء السخنة

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وصول 63 ألف طن قمح استرالى لميناء سفاجا

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>يشهد ميناء السخنة اليوم إستقبال السفينة ليبرتى وعلى متنها 49 ألف و875 طن سكر قادمة من البرازيل.>يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينة وادى صدروعلى متنها 63 ألف طن قمح إسترالى حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر الزراعى لإتخاذ اللازم نحو التأكد من سلامة و صلاحية الشحنة قبل السماح بتفريغها.

كما يشهد الميناء إستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 270 راكب و17 سيارة و19 شاحنة والسفينة الحرية و على متنها 34 شاحنة و 5 راكب والسفينة نما أكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و16سيارة و 11 راكب.

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 87 شاحنة و 75 راكب و 16 سيارة كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 737 راكب و 33 سيارة و 19 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة.

>وصول 1750 راكب لميناء نويبع.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 526 راكب و 1 سيارة و العبارة بابل و على متنها 47 راكب و السفينة بريدج و على متنها 21 براد و 5 تريلا.

كما شهد الميناء بالأمس العبارة برنسيسة و على متنها 1187 راكب و 37 سيارة منها 34 سيارة تصدير خلال رحلتين لها و السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 10 تريلا كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 419 راكب و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 34 براد و 13 تريلا و 300 طرد سمك.

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