أعضاء هيئة تدريس بـ"هندسة الإسكندرية" يشاركون الطلاب فى سباق دراجات

شارك أعضاء هيئة تدريس بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، طلاب القسم فى يوم ترفيهى وسباق دراجات وجرى، والذى بدأ من أمام كلية الهندسة وحتى قلعة قايتباى، وشارك فى الفعالية الدكتور عبدالعزيز قنصوه عميد الكلية.

وانتهى الماراثون بإفطار جماعى بوجبة "فول وطعمية" للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لزيادة التفاعل مع الطلاب والأساتذة بقسم الغزل والنسيج، والخروج عن المألوف بالمشاركة فى يوم رياضى ترفيهى ولزيادة التحفيز العلمى لدى الطلاب.

ورحب الطلاب بالفكرة، وطالبوا بنشرها لكافة الأقسام بالكلية، وباقى الكليات بالجامعة، بسبب أهميتها فى المشاركة الرياضية وزيادة التقرب بين أستاذ الجامعة والطلاب، وأشاد الطلاب بالفكرة التى دعت إليها الدكتور عفاف العوفى رئيس قسم الغزل والنسيج بالكلية.



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