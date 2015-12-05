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فرنسا: رحيل الأسد قبل حدوث تحول سياسى فى سوريا غير ضرورى

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فرنسا: رحيل الأسد قبل حدوث تحول سياسى فى سوريا غير ضرورى فرنسا: رحيل الأسد قبل حدوث تحول سياسى فى سوريا غير ضرورى
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أنه ليس من الضرورى رحيل بشار الأسد، قبل حدوث أى تحول سياسى في سوريا، وذلك وفق ما أفادت قناة " سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم .

جدير بالذكر، أن الفرنسية، أصدرت بيانا إرشاديا للمواطنين، للتمكن من حماية أنفسهم، حال تعرضهم لهجوم إرهابى مماثل لذلك الذى وقع فى نوفمبر الماضى، وتمثلت الإرشادات فى 3 نقاط أساسية تمكنهم من حماية الأفراد من الإصابة أو تخفيفها.
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