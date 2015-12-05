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تقرير: 6 أمريكيين بقوائم الإرهاب السعودية

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تقرير: 6 أمريكيين بقوائم الإرهاب السعودية تقرير: 6 أمريكيين بقوائم الإرهاب السعودية

>كشفت صحيفة سعودية اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية فى المملكة والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال شهر إلى 6 أمريكيين .

وذكرت صحيفة "الوطن" اليوم السبت ان القبض على 4 أمريكيين خلال الـ30 يوما الماضية رفع عدد المشتبه بهم من مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالمملكة إلى 6 امريكيين .

وأضافت ان قوائم المشتبه بضلوعهم فى الإرهاب كانت تضم أمريكيين أحدهما محكوم عليه، والآخر لا يزال رهن التحقيق.

كانت أنباء صحفية سعودية كشفت فى 24 من الشهر الماضى أن عدد السعوديين الذين تم إيقافهم خلال الأربعين يوما الماضية فى سجن المباحث اقل من عدد الأجانب مشيرة إلى أن عدد السعوديين يبلغ 247، بينما يصل عدد الأجانب 280 أجنبيا.

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مصر 365

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