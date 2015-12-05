بالصور.. سياح أوكرانيا ينعشون شواطئ شرم الشيخ وسط غياب الروس

شهدت شواطئ مدينة شرم الشيخ، إقبال متزايدا من السياح الأوكرانيين، حيث انتشر مئات السياح القادمين من أوكرانيا على شواطئ المدينة.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن معدلات الإشغال فى أغلب فنادق مدينة شرم الشيخ تتراوح من 12 إلى 55 حاليا، بعد رحيل السياحة الروسية والإنجليزية.

"اليوم السابع" التقى عدد من السياح الذين أكدوا أن المدينة هادئة وجميلة وآمنة، وأنهم يتمتعون برحلاتهم دون قلق .

من جانبه قال أحمد أبو خليل أحد مديرى الشواطئ بشرم الشيخ، أن الغالبية من السياحة الحالية فى شرم من أوكرانيا وتأتى عبر أفواج صغيرة لكنها لا يمكن أن تعوض السياحة الروسية، وبالتالى لابد للحكومة أن تتحرك لإعادة الروس مرة أخرى لشرم الشيخ.



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