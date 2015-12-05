"اليوم السابع" يتربع على عرش المواقع الإخبارية فى تغطية انتخابات البرلمان

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أداء وسائل الإعلام خلال الأسبوع التاسع للتغطية الإعلامية، حيث أجريت خلال هذا الأسبوع الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية، وبورسعيد، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية ودمياط، وسيناء وجنوب سيناء، وشمال سيناء وبورسعيد.

وقالت المنظمة إن عملية الرقابة ترتكز على أداء وسائل الإعلام أثناء تغطيتها للانتخابات بمراحلها المختلفة على محاور أساسية عدة هى؛ضمان عدم تحيز وسائل الإعلام لأى من المرشحين من خلال رسائلها الإعلامية المختلفة الموجهة للجمهور، والرقابة على مضمون وشكل المادة الإعلامية، من حيث انتقاء الصور المصاحبة للأخبار والتقارير وأحجامها، وتحديد المساحة الممنوحة للمرشحين، وكذلك انتقاء المتحدثين والمحللين للإدلاء بآرائهم حول الانتخابات.

وتابعت، فى بيان صحفى صدر اليوم السبت: "كل هذه النقاط، وغيرها الكثير، له دلالاته ومؤشراته المتعلقة بالحيادية أو الانحياز، استطلاعات الرأى سواء التي تجريها مراكز متخصصة أو مؤسسات إعلامية تخضع للمراقبة من حيث منهجيتها ونوعية الفئات المستهدفة ونطاقها الجغرافى وسلامة إجراءاتها الإحصائية ونوعية المضمون وغيره، لأنها تشكل أداة مؤثرة في الرأى العام خلال الانتخابات وتؤثر بصورة واضحة على أداء وسلوك الناخبين، وفق ما أكدته العديد من الدراسات فى هذا المجال.

وتجرى عملية الرصد على عينة من المواقع الالكترونية، وهى 12 موقع إخبارى تتمثل فى اليوم السابع، والمصرى اليوم، والمصريون، وبوابة الأهرام، وبوابة الشروق، وبوابة الوفد، وشبكة رصد، وصدى البلد، ومصراوى، وفيتو، والوطن، والبداية، وحرصت المنظمة على أن يتوافر فى العينة محل الرصد شرطان، هما الانتشار وحجم الجمهور الذى تصل إليه الوسيلة الإعلامية كشرط أول للاختيار، بالإضافة إلى التنوع سواء فى التوجهات العامة أو ملكية الوسيلة الإعلامية.

وقالت المنظمة إنها اعتمدت فى هذا التقرير على منهج الرصد الكمى لوسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات، من خلال رصد عدد الأخبار المخصصة لمختلف الأحزاب أو المرشحين، وتقييم إذا كانت التغطية تتم بشكل إيجابى أم سلبى، وهل تم تغطية الخبر بشكل رئيسى أم ثانوى.

وتابعت:" بمتابعة رصد المواقع الإلكترونية محل الرصد لمجريات الانتخابات البرلمانية نجد أن المنظمة رصدت خلال الأسبوع التاسع من متابعة الانتخابات البرلمانية نحو 511 خبراً تناولت بين المواقع الالكترونية المختلفة، حيث جاء موقع "اليوم السابع" والشروق فى المرتبة الأولى بنسبة 14%، وهو ذات الرصد بالنسبة لـ"اليوم السابع" حينما احتل المرتبة الأولى فى الأسبوع الماضى، ولكن الشروق كان يحتل المرتبة الثالثة.

وجاء فى المرتبة الثانية موقع الوطن بنسبة 13%، مثلما كان الأسبوع الماضى، وجاء فى المرتبة الثالثة موقع صدى البلد بنسبة 10% على غرار الأسبوع الماضى، وجاء فى المرتبة الرابعة موقع الوفد بنسبة 9% وجاء فى المرتبة الخامسة موقعى المصرى اليوم وجريدة فيتو بنسبة متابعة بلغت 8%، اختلافا مع الأسبوع الماضى، حيث كانت جريدة المصرى اليوم فى المرتبة الرابعة، وفيتو فى المرتبة السادسة.

وجاء فى المرتبة السادسة موقعى بوابة الأهرام ومصراوى بنسبة متابعة بلغت 6%، وهى نفس المرتبة التى كانت فيها بوابة الأهرام، فى حين كانت مصراوى فى المرتبة الخامسة وجاء فى المرتبة السابعة موقع المصريون بنسبة متابعة وصلت إلى 5%، وجاء موقع البداية فى المرتبة الثامنة، وموقع رصد فى المرتبة الأخيرة.

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