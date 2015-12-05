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المصريون بالخارج يتوافدون على المقار الانتخابية لاختيار نواب الدوائر المعادة

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المصريون بالخارج يتوافدون على المقار الانتخابية لاختيار نواب الدوائر المعادة المصريون بالخارج يتوافدون على المقار الانتخابية لاختيار نواب الدوائر المعادة
يواصل المواطنون المصريون بالخارج اليوم السبت توافدهم على المقار الانتخابية بسفارات وقنصليات بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الدوائر الأربع المؤجلة، والصادر بشأنها حكم بإعادة انتخابات مجلس النواب.

وفتحت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، وذلك حتى التاسعة مساء، والدوائر الأربع هى: بندر دمنهور بالبحيرة، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بنى سويف، والواسطى بمحافظة بنى سويف.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفى نتائج الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب التى تعد المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق.


>المصريون بالخارج يواجهون الحكومة بمطالبهم تحت القبة.. أبرزها: استحداث لجنة تهتم بشئونهم فى البرلمان.. وإلغاء جمارك سياراتهم.. وتوفير وظائف لمن انتهى عقده.. وتخصيص 30مليار جنيه وديعة لهم بالبنك المركزى
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مصر 365

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