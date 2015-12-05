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باحثون بريطانيون: السرطان يسبب ضررا لصحة القلب

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باحثون بريطانيون: السرطان يسبب ضررا لصحة القلب باحثون بريطانيون: السرطان يسبب ضررا لصحة القلب
كشف باحثون بريطانيون أن مرض السرطان نفسه، وليس فقط العقاقير السامة التى تستخدم لعلاجه، يمكن أن تسبب ضررا كبيرا لصحة القلب.

وكان من المعروف فى السابق أن العلاج الكيميائى والعقاقير الأخرى التى تستخدم لمحاربة السرطان تشكل ضررا جزئيا للقلب، ويمكن أن تزيد خطر الإصابة بمشكلات فى القلب والأوعية الدموية.

غير أن الدراسة الجديدة التى أجراها باحثون فى مستشفى رويال برومبتون فى لندن وجدت أن السرطان نفسه يمكن أن يضر بعضلة القلب، حتى إذا لم يأخذ المريض أى علاجات للمرض.
>ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مرضى السرطان الذين تلقوا علاجا أو لم يتعرضوا لأى علاجات يعانون من ضعف فى وظائف القلب على حد سواء.

وقال الباحثون إن دراستهم تشير إلى إمكانية أن يتسبب نمو الورم نفسه فى الإضرار بالقلب وليس فقط تلقى العلاجات اللازمة للمرض، وهو أمر يمكن أن يلعب دورا مهما فى متابعة المرضى فى المستقبل.

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