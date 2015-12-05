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اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن اعتبارًا من يناير

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اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن اعتبارًا من يناير اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن اعتبارًا من يناير

مجلس الأمن 

تم اختيار – بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك – وبإجماع آراء الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر فى المجلس شهر يناير ٢٠١٦.

ويذكر أن هذه اللجنة – والتى تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 – تعد أهم لجنة فى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسوف يتولى السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك رئاسة اللجنة طول فترة تولي مصر رئاستها.

وكشف مصدر دبلوماسى النقاب عن أنه من بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر ستتولي الرئاسة من جمهورية ليتوانيا.
> وقد أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وتضم فى عضويتها كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة .

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