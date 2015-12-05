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حبس موظف بإدارة تعليمية متهم بتفكيك ماكينة صرافة وسرقتها بالمعادى

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حبس موظف بإدارة تعليمية متهم بتفكيك ماكينة صرافة وسرقتها بالمعادى حبس موظف بإدارة تعليمية متهم بتفكيك ماكينة صرافة وسرقتها بالمعادى
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس فنى بإدارة البساتين التعليمية، لاتهامه بسرقة ماكينة صرافة بمنطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البدايه كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بشارع 250 ميدان فيكتوريا دائرة قسم شرطة المعادى، حيث تمكنوا من ضبط "محمد .ع " 29 سنه فنى بإدارة البساتين التعليمية، حال دفعه عربة يد محمل عليها ماكينة سحب أموال ATM خاصة بأحد البنوك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقة الماكينة من فرع البنك الكائن بدائرة القسم بأسلوب "الفك وقطع الأسلاك" باستخدام الكماشة المضبوطة بحوزته، وبناء على ذلك قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
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