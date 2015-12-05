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ضبط 4 قطع أسلحة و1898 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 4 قطع أسلحة و1898 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 4 قطع أسلحة و1898 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 4 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص، بحوزة متهمين وعدد من الطلقات النارية، تحرر عن الوقائع المحضر اللازم.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 4 قضايا مخدرات، منها ضبط عاطل بحوزته 18 لفافة ورقية من نبات البانجو تزن حوالى كيلوجرام ومبلغ مالى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية شروع فى القتل، وقتل عمد وسرقة بالإكراه، فيما تم ضبط 3 قضايا تعرض للإناث بالطريق العام.

فيما نجحت مباحث المرور فى ضبط 1898 مخالفة مرورية متنوعة و42 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، إلى جانب تمكن مباحث من ضبط 34 قضية تموينية متنوعة.
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مصر 365

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