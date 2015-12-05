السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث شغب 15 مايو"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة حسام الدين سيد، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغيابيا بمعاقبة كل من محمد على وحسن عبد الغفار بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت بمنقطة 15 مايو عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة والإنضمام لجماعة ارهابية.