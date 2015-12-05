السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين بـ"أحداث شغب 15 مايو"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة حسام الدين سيد، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغيابيا بمعاقبة كل من محمد على وحسن عبد الغفار بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت بمنقطة 15 مايو عقب فض اعتصام رابعة العدوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة والإنضمام لجماعة ارهابية.