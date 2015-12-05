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إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة.. ووصول طائرة "مرسى"

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إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة.. ووصول طائرة "مرسى" إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة.. ووصول طائرة "مرسى"
أودع منذ قليل، حرس محكمة أكاديمية الشرطة، المتهمين بقضية "التخابر مع قطر" عدا الرئيس الأسبق محمد مرسى المتهم الأول بالقضية، والذى يتم إيداعه فور صعود هيئة المحكمة للمنصة، وتبادل المتهمين الأحاديث الجانبية فور دخولهم القفص.

وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع على رأسهم المحامى كامل مندور والمحامى أحمد حلمى، كما وصلت الطائرة التى تقل المتهم محمد مرسى قادمة من مقر محبسه، ومن المقرر أن يصل تقرير اللجنة الفنية التى قررت المحكمة تشكيلها لفحص أورق القضية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
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مصر 365