مصادر عسكرية أمريكية: قاذفات روسية تحلق قرب جزيرة جوام الأمريكية

أعلنت مصادر عسكرية أمريكية، أن قاذفات استراتيجية روسية قامت الأسبوع الماضي بطلعة جوية في منطقة جزيرة “جوام” التي توجد فيها قاعدة بحرية وجوية أمريكية حيوية في المحيط الهادي.

وأفادت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن قاذفات قنابل وصواريخ استراتيجية روسية حلقت فوق جزيرة “جوام” الأمريكية في المحيط الهادئ، نقلا عن مصادر عسكرية.

وقال الميجور ديف إستبيرن بالجيش الأمريكي “إن طائرتين روسيتين حلقتا فوق الجزيرة في 25 نوفمبر الماضي” .. رافضا الإفصاح عن طراز الطائرتين الروسيتين .. مشيرا إلى أنهما انتهكتا المجال الجوي الأمريكي حول الجزيرة.

وقالت مصادر أخرى إن الطائرات الروسية التي ظهرت في السماء على مقربة من جزيرة جوام هي طائرات “تو-95 بير اتش” القادرة على حمل اسلحة نووية.

وقبل ذلك شوهدت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في هذه المنطقة في 12 فبرير 2013، و12 نوفمبر 2014، و13 ديسمبر 2014، بحسب المصادر الأمريكية.