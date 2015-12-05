العراق يطالب «تركيا» بالانسحاب الفوري من أراضيه

طالبت الحكومة العراقية تركيا بأن تسحب قوات أرسلتها إلى منطقة بالقرب من مدينة الموصل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي إن الخطوة التركية “انتهاك خطير للسيادة العراقية”.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن تركيا نشرت نحو 150 جنديًا بالقرب من بلدة بعشيقة لتدريب قوات كردية.

ومنذ العام الماضي، تخضع مدينة الموصل العراقية لسيطرة ما يُعرف بتنظيم “داعش”.

وطالب بيان الحكومة العراقية تركيا بـ”احترام علاقات الجوار الحسنة والانسحاب فورا من الأراضي العراقية”.

وتجمع تركيا بإقليم كردستان العراق علاقات وثيقة، بينما تعتبر أنقرة الجماعات الكردية السورية معادية، بحسب محللين.

ويُعتبر سقوط الموصل بمثابة نقطة تحول في صعود تنظيم “داعش”، وتأجلت غير مرة خطط الحكومة العراقية لشن حملة عسكرية لاستعادة المدينة.