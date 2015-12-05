50 آلف كتاب و10 آلاف عنوان في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بجامعة سوهاج

تشهد جامعة سوهاج غدا الموافق 6 ديسمبر الحالي إفتتاح معرض القاهرة الدولي السابع للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت شعار ” بالقراءة ارتقي وابني غدي”، صرح بذلك .د.نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة،

وقال ان المعرض يقام للمرة السابعة علي التوالي بهدف إحياء اهتمام المجتمع بعالم الكتب والثقافة، والتأكيد على أهمية الكتاب باعتباره أداة أساسية للتنمية المعرفية والتقدم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعرض والذي يحتوي علي 50 الف كتاب و10 آلاف نسخة، يمثل فرص مهمة لعشاق القراءة لاختيار ما يناسبهم من بين مجموعات شديدة التنوع من الكتب، حيث يضم أحدث الإصدارات في شتي المجالات العلمية، والثقافية، والإجتماعية، والدينية، والرياضية، وكذلك العديد من الموسوعات والمراجع العلمية بأسعار مخفضة .