جهاز حماية المستهلك يضبط ساعات وأجهزة كهربائية مجهولة بمحل بوسط البلد

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم ضبط العديد من الساعات المهربة ذات الماركات العالمية وبطاريات ساعات مجهولة المصدر، وماكينات حلاقة كهربائية وتليفونات محمولة وأرضية، وكشافات كهربائية جميعها مجهولة المصدر.

وقال يعقوب، فى بيان صحفى منذ قليل، إنه تم التعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وضبط الشركه العالميه للساعات بوسط القاهره تعرض عدد 20 ساعه رادو و 40 ساعه سواتش و 30 ساعه فورسيل و 62 ساعه كاسيو و 42 ساعه ألبا و عدد 1000 بطارية ساعه ماركة ريناتا مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9855 جنح الموسكى.

وأضاف عاطف يعقوب، أنه تم ضبط محل عزام للساعات بوسط القاهره لديه 15 ألف حجر ساعه مجهولة المصدر ويقوم باصدار فواتير مخالفه للقانون وتحرر بذلك المحضر 9857 جنح الموسكى ، كما تم ضبط محل العقاد للأجهزة الكهربائية يقوم بعرض 10 علب تليفون محمول سامسونج جالاكسى و 25 علبة ماكينة حلاقه باسم Rbrown و 123 علبة ماكينة حلاقه فيليبس و 50 غلايه تيفال لاو 130 كشاف كهربائى ماركة أمير و 145 عدة تليفون أرضى ماركة ألكاتيل وتحرر عن ذلك المحضر 9856 جنح الموسكى ، و بعد تقنين الاجراءات تم تحريز كافة المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التى لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع ومنتجات مهربه من الجمارك .

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