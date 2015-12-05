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مستقبل وطن: اتهامات البدوى بشراء أعضاء حزبه كلام فى الهوا ولا يزعجنا

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مستقبل وطن: اتهامات البدوى بشراء أعضاء حزبه كلام فى الهوا ولا يزعجنا مستقبل وطن: اتهامات البدوى بشراء أعضاء حزبه كلام فى الهوا ولا يزعجنا
علق أحمد سامى المتحدث باسم حزب مستقبل وطن على تصريح الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، حول شراء الحزب لـ7 نواب وفديين خاض بهم الانتخابات البرلمانية، قائلا "تصريح البدوى كلام فى الهوا، وغير جائز دستوريًا"، مشيرًا إلى أن الدستور لا يسمح بتغيير الصفة الحزبية للمرشح.

وأوضح سامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مرشحى حزب مستقبل وطن وقعوا استمارة عضوية واستمارة ترشح قبل فتح باب الترشح لانتخابات النواب، موضحًا أن الحزب لا يزعجه أقاويل السيد البدوى ويتفهم دوافعها لما حققه الحزب من نتائج خلال المرحلتين الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن الدكتور السيد البدوى اتهم حزب مستقبل وحزب المصريين الأحرار بشراء 15 نائبا من نواب حزب الوفد.


>السيد البدوى يفجر مفاجأة.. "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" اشتروا 15 نائبا ينتمون لـ"الوفد".. ويؤكد: سنضم المستقلين على مبادئنا.. وننسق مع كتلة "فى حب مصر" لمواجهة محاولات إفشال الدولة
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