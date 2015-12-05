نائب محافظ القاهرة: حل أزمة باعة العتبة الجائلين بعد افتتاح سوق المسلة

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم عمل حصر للباعة الجائلين المتواجدين بميدان العتبة ومحيطه، ووصل عددهم إلى ما يقرب من 8000 بائع، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى عدد من الأسواق.

واضاف نائب المحافظ للمنطقة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك سوقين جديدين جارى العمل بهم وهما سوق الزاوية الحمراء وسوق المسلة، مؤكدا على أنه عند افتتاح سوق المسلة سيتم حل مشكلة الباعة الجائلين بالعتبة، باعتبار أن السوق يضم 4 مبانى كل مبنى منهم يضم 6 أدوار.