دراسة: زيادة وزن الأم بعد الحمل الأول تعرض الطفل الثانى للوفاة

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء اللاتى يزداد وزنهن بعد الحمل الأول، أكثر عرضة لإنجاب طفل ثان ميت أو وفاة الطفل فى غضون عام من الولادة.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن دراسة أجريت فى السويد تؤكد أن زيادة خطر وفاة الجنين فى الرحم أو خلال السنة الأولى من الولادة حقيقية بين النساء اللاتى يكتسبن وزنا بين الحملين.

ويقول الخبراء، إن النساء اللاتى يعانين من زيادة فى الوزن يمتلكن نسبة عالية من الأنسجة الدهنية، والتى يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذى يشكل خطرا على الجنين فى الرحم.

وقال أندرو وايتلو، وهو أستاذ فى طب حديثى الولادة فى جامعة بريستول الإنجليزية، إن زيادة الوزن تزيد من احتمالات إصابة الأم بسكر الحمل، وهو ما قد يزيد من فرص وجود عيوب فى قلب الجنين.

وأضافت الدراسة التى شارك فيها البروفيسور سفين كناتينجيوس من معهد كارولينسكا فى ستوكهولم، أن الأثار الصحية العامة "عميقة" على زيادة وزن المرأة بين فترات الحمل.

وقال البروفيسور سفين كناتينجيوس إن حوالى 5 النساء فى دراستنا اكتسبن وزنا بين فترات الحمل، مما رفع من خطر إنجاب طفل ميت بنسبة 30-50%، أو احتمال وفاة الطفل خلال العام الأول بنسبة 27-60%".

وطبقا لمكتب الإحصائيات الوطنية البريطانى فإنه فى إنجلترا وويلز ولد خمسة رضع متوفين بين كل ألف حالة ولادة فى عام 2013، بينما بلغ معدل الوفاة للرضع خلال عامهم الأول فى المملكة المتحدة 3.8 لكل ألف طفل فى عام 2014.