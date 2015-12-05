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إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الماريوت» لـ 6 يناير

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إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الماريوت» لـ 6 يناير إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الماريوت» لـ 6 يناير

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة “أحمد عبد الله”، المتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”، إلى جلسة 6 يناير القادم، للنطق بالحكم.

ويواجه المتهم الذى تعاد إجراءات محاكمته اتهامات عديدة من بينها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

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