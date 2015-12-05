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وفاة مجند متأثرا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎

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وفاة مجند متأثرا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎ وفاة مجند متأثرا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في الأقصر‎

أرشيفية

توفي مجند بشرطة السياحة والآثار في محافظة الأقصر متأثرا بطلق ناري أصيب به في منطقة البطن خرج من سلاحه الميري عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيفه قبل نحو أسبوعين .

وانتقل إلي مستشفي الأقصر الدولي وكيل أول نيابة الأقصر مروان هارون الذي يباشر التحقيقات برئاسة المستشار حامد مروان بإشراف المستشار أحمد عبدالرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر وسكرتارية احمد النجم وذلك لمعاينة الجثة قبل أن
> يأمر باستدعاء الطبيب الشرعي وتشريح الجثة.

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارا من مستشفي الأقصر الدولي يفيد بوصول “محمد .م.أ” مجند بشرطة السياحة والآثار مصابا بطلق ناري في منطقة البطن .

وتبين أن المجند أصاب نفسه بطلق ناري خرج من سلاحه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيفه.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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