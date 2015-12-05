هجوم بالقنابل على تجمع ديني للهندوس في بنجلاديش

قال مسؤول في شرطة بنجلاديش “إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة حرجة، إثر سلسلة تفجيرات استهدفت تجمعاً دينياً للهندوس في شمال البلاد اليوم السبت”.

ويأتي الهجوم عقب إطلاق النار على طبيب إيطالي يعمل في نفس المنطقة الشهر الماضي وإصابته، بعد مقتل إيطالي وياباني في هجومين منفصلين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما، حسبما ذكرت “رويترز”.

وقال عبد المجيد وهو الضابط المسؤول في مركز شرطة كاهالور “إن الهجوم الأخير وقع في منطقة ديناجبور على بعد 415 كيلومتراً شمالي العاصمة داكا، إذ انفجرت مجموعة من القنابل بينما كان المئات من الهندوس يحضرون مراسم دينية تعرف باسم راشميلا”.

وأضاف أن “الهجوم وقع بعد أن تلقى كاهن المعبد تهديدات تحذره من إقامة أي تجمعات دينية”.

وأضاف أنه “جرى اعتقال خمسة أشخاص للتحقيق”.

ومن النادر تعرض التجمعات الدينية للهندوس في بنغلاديش الدولة ذات الأغلبية المسلمة لهجمات.

وعانت البلاد موجة متصاعدة من عنف المتشددين خلال العام المنصرم، وقتل أربعة منتقدين للتشدد الديني بالأسلحة البيضاء ومن بينهم أمريكي له أصول في بنغلادش.