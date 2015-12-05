أمن الإسكندرية يضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "كريم .م "- 29سنة موظف مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم مينا البصل "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، وجاري التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة برج العرب، من ضبط " السيد .س"- 30سنة عاطل مقيم مركز الدلنجات محافظة البحيرة، محكوم عليه فى القضية رقم جنايات القسم "سرقة بالإكراه "غيابياً بالسجن المؤبد، وجاري التنفيذ عليه.

وأثناء مرور الملازم يحيى لطفى - ضابط منوب قسم ثان المنتزه، على حجز القسم ضبط " تامر .م"- 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنح القسم "كسر مراقبة" محرزاً " 4 " قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالي 7 جرام – بقصد التعاطى "، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه لسنه وجارى العرض على النيابة.