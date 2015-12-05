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أمن الإسكندرية يضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية

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أمن الإسكندرية يضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية أمن الإسكندرية يضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "كريم .م "- 29سنة موظف مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم مينا البصل "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، وجاري التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة برج العرب، من ضبط " السيد .س"- 30سنة عاطل مقيم مركز الدلنجات محافظة البحيرة، محكوم عليه فى القضية رقم جنايات القسم "سرقة بالإكراه "غيابياً بالسجن المؤبد، وجاري التنفيذ عليه.

وأثناء مرور الملازم يحيى لطفى - ضابط منوب قسم ثان المنتزه، على حجز القسم ضبط " تامر .م"- 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنح القسم "كسر مراقبة" محرزاً " 4 " قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالي 7 جرام – بقصد التعاطى "، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه لسنه وجارى العرض على النيابة.

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