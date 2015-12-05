إنقاذ طفل عقب سقوطه فى بالوعة صرف صحى فى طنطا بالغربية

أنقذ أهالى قرية "نفيا"، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، "أحمد عمرو غنيم" 4 سنوات من الموت المحقق، إثر سقوطه فى "بالوعة" صرف صحى مفتوحة أمام منزله أثناء لهوه، تم نقله إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا فى حالة سيئة وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية للطفل وتحسنت حالته الصحية.

واستنكر أهالى القرية إهمال المسئولين بمجلس مدينة طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعدم تغطية بالوعات الصرف الصحى، مما كاد يتسبب فى وفاة طفل، واتهم الأهالى المسئولين بالإهمال والتقصير، مطالبين محافظ الغربية بالتحقيق مع المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم.

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