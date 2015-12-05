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"داعش" يلزم المصلين فى الموصل بالانضمام إليه ويهدد المخالفين بالإعدام

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"داعش" يلزم المصلين فى الموصل بالانضمام إليه ويهدد المخالفين بالإعدام "داعش" يلزم المصلين فى الموصل بالانضمام إليه ويهدد المخالفين بالإعدام

كشف مصدر أمنى فى شرطة نينوى اليوم عن قيام تنظيم داعش بإلزام كافة المصلين فى مدينة الموصل بالعراق بالتطوع والانضمام إلى صفوفه.

وقال العقيد خالد الجوارى إن عناصر تنظيم داعش الزمت كافة المصلين فى مساجد الموصل قبل التوجه إلى منازلهم بعد صلاة الفجر بتسجيل اسمائهم بالكامل للتطوع والجهاد فى سبيل داعش". وأوضح ان"تنظيم داعش دعا فى خطبة الجمعة أمس إلى التطوع الاجبارى لكافة المصلين فى ولاية نينوى بحد قولهم".

وأشار إلى أن التنظيم هدد المخالفين بالإعدام فورا لمن يمتنع عن تسجيل اسمه فى سجل وضعه داعش عند كل امام وخطيب مسجد بعد أن عينه مسئولا لتسجيل اسماء المتطوعين فى صفوف داعش حتى يتم رفع هذه الأسماء لهئية الحسبة لزجهم فى صفوف داعش".

ومن ناحية أخرى أعلن مصدر أمنى بمحافظة نينوى السبت مقتل والى بلدة بادوش فى قصف دولى لطيران التحالف الدولى غرب الموصل400/ كم شمال بغداد./

وقال المصدر ان"طيران التحالف الدولى قصف اليوم معاقل داعش فى عموم بلدة بادوش ما اسفر عن مقتل( اياب عناز المزرجى) وهو عربى الجنسية... موضحا أن جثته وصلت الطب العدلى بالموصل".
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