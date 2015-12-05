مفاجأة.. المتهم الرئيسى بحرق ملهى العجوزة وقتل 16 شخصا سيحاكم بقانون الطفل

أكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن "محمد عماد" وشهرته "حماصة" المتهم الرئيسى فى حادث الهجوم على ملهى ليلى بالعجوزة، واشعال النار به ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، سيتم محاكمته باعتباره "حدث"، حيث أنه يبلغ من العمر 18 عاما، وسيكون الحد الأقصى للعقوبة 15 عاما حسب ما حدد القانون لمحاكمة الأحداث.

وأضاف "عبد الحميد" أن القانون الخاص بمحاكمة الأحداث صادر من هينة الأمم المتحدة وألزمت الدول الأعضاء بتطبيقه، ومن بين تلك الدول "مصر"، حيث يكون الحد الأدنى لمعاقبة الطفل تسليمه لوالده، والحصول على تعهد بحسن رعايته، بينما تحدد الحد الأقصى للعقوبة بــ15 سنة.

وقال أن القانون لم يحدد كيفية احتساب عمر المتهم، حيث لا يوجد نص صريح وواضح يحدد ذلك، هل يحدد بالتقويم الميلادى أم بالتقويم الهجرى، وقد استقر القضاء المصرى على أنه ما لا يوجد به نصا يفسر لصالح المتهم، وسيتم تحديد عمر المتهم "حماصة" بالتقويم الهجرى، وهو الذى ينقص عن التقويم الميلادى 11 يومًا كل عام.

وذكر "عبد الحميد" أن هناك جرائم يرتكبها الأطفال أشد ضراوة من جرائم الكبار، خاصة وأن من بين الأطفال فاقدى العقل والإتزان، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، وعلى سبيل المثال إحراق الملهى الليلى بالعجوزة الذى راح ضحيته 16 شخصا، بالإضافة إلى حادث قتل الطفلة "زينة" الذى لم تصدر فيه المحكمة حكمما بالإعدام أو السجن المشدد على المتهمين لكونهما "حدث"، مضيفا أن مدة السنة فى السجن 9 شهور فقط، ويسمح القانون بقضاء المتهم نصف العقوبة فقط فى حالة حسن السير والسوك داخل السجن.

وطالب الخبير الأمنى بتعديل قانون الطفل، وأن يتم وضع المتهم الطفل فى مؤسسة عقابية لحين بلوغه سن الرشد، ثم يتم تطبيق حكم الإعدام عليه أو السجن المشدد ومعاملته معاملة المجرم الطبيعى البالغ إذا ارتكب جريمة تستوجب ذلك.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بملهى ليلى بشارع النيل بالعجوزة، مما أسفر عن وفاة 16 شخصا بينهم عدد من الفتيات.

وبإجراء التحريات تبين للواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين بارتكاب الواقعة 4 أشخاص حاولوا الدخول للملهى، إلا أن مسئولى الأمن منعوهم، مما دفعهم للإنصراف والعودة بعد مرور عدة ساعات، وإلقاء عبوات مولوتوف على مدخل الملهى، وإطلاق عيار نارى لمنع المواطنين من مطاردتهم، وفروا هاربين.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين مقيمين بمنطقة إمبابة، وأن اثنين منهما فرا هاربين إلى محافظة السويس، وهما محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب، ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن، وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى.

بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وقطاع مصلحة الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث، بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع اثنين هاربين.

وضبط المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم العجوزة، الدراجة البخارية التى استخدمها المتهمين فى الهرب، وجارى تكثيف التحريات للقبض على الهاربين وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة تباشر التحقيق مع حماصة والمجنون المتورطين بحريق ملهى ليلى بالعجوزة

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