خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 12 19
>الإسكندرية 13 19
>مطروح 11 19
>بورسعيد 14 18
>دمياط 14 18
>بلطيم 13 18
>الإسماعيلية 12 20
>السويس 12 20
>العريش 12 17
>نخل 7 16
>طابا 6 16
>الطور 14 23
>مرسى علم 15 24
>الغردقة 16 23
>شرم الشيخ 17 23
>رفح 11 16
>كاترين 4 11
>سيوة 12 20
>المنيا 10 20
>الفيوم 11 21
>رأس سدر 14 19
>أبوسمبل 12 23
>وسط الدلتا 11 19
>أسيوط 10 19
>سوهاج 10 18
>الأقصر 12 22
>أسوان 12 23
>شلاتين 16 27
>حلايب 18 24
>الوادى الجديد 13 21
>قنا 11 23
>نويبع 14 19
>السلوم 13 18
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 32
>المدينة 17 25
>الرياض 13 18
>المنامة 20 24
>أبوظبى 21 29
>الدوحة 21 27
>الكويت 8 17
>دمشق 5- 10
>بيروت 11 17
>عمان 1 10
>القدس 1 11
>غزة 11 18
>بغداد 3 13
>مسقط 21 29
>صنعاء 6 24
>الخرطوم 18 29
>طرابلس 9 19
>تونس 11 18
>الجزائر 6 18
>الرباط 9 22
>نواكشوط 21 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 6- 3
>اسطنبول 6 11
>اسلام اباد 10 24
>نيودلهى 11 26
>جاكرتا 25 31
>بكين 3- 5
>كوالامبور 24 33
>طوكيو 7 15
>أثينا 10 16
>روما 6 16
>باريس 3 8
>مدريد 2 18
>برلين 5 10
>لندن 11 13
>مونتريال 1- 6
>موسكو 2 6
>نيويورك 4 11
>واشنطن 3 11
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