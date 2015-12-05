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خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12

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خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12 خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على السواحل والقاهرة ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا معتدل جنوبًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19
>الإسكندرية 13 19
>مطروح 11 19
>بورسعيد 14 18
>دمياط 14 18
>بلطيم 13 18
>الإسماعيلية 12 20
>السويس 12 20
>العريش 12 17
>نخل 7 16
>طابا 6 16
>الطور 14 23
>مرسى علم 15 24
>الغردقة 16 23
>شرم الشيخ 17 23
>رفح 11 16
>كاترين 4 11
>سيوة 12 20
>المنيا 10 20
>الفيوم 11 21
>رأس سدر 14 19
>أبوسمبل 12 23
>وسط الدلتا 11 19
>أسيوط 10 19
>سوهاج 10 18
>الأقصر 12 22
>أسوان 12 23
>شلاتين 16 27
>حلايب 18 24
>الوادى الجديد 13 21
>قنا 11 23
>نويبع 14 19
>السلوم 13 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 32
>المدينة 17 25
>الرياض 13 18
>المنامة 20 24
>أبوظبى 21 29
>الدوحة 21 27
>الكويت 8 17
>دمشق 5- 10
>بيروت 11 17
>عمان 1 10
>القدس 1 11
>غزة 11 18
>بغداد 3 13
>مسقط 21 29
>صنعاء 6 24
>الخرطوم 18 29
>طرابلس 9 19
>تونس 11 18
>الجزائر 6 18
>الرباط 9 22
>نواكشوط 21 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 6- 3
>اسطنبول 6 11
>اسلام اباد 10 24
>نيودلهى 11 26
>جاكرتا 25 31
>بكين 3- 5
>كوالامبور 24 33
>طوكيو 7 15
>أثينا 10 16
>روما 6 16
>باريس 3 8
>مدريد 2 18
>برلين 5 10
>لندن 11 13
>مونتريال 1- 6
>موسكو 2 6
>نيويورك 4 11
>واشنطن 3 11
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