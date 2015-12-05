(طرق دبي) ترسي عقد مشروع المرحلة الثانية لمحور شارع المدينة الجامعية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة في شهر سبتمبر الماضي، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من شارع المدينة الجامعية الذي يمتد من تقاطع دبي ـ العين حتى شارع اليلايس بتكلفة 474 مليون درهم، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2017.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن تنفيذ مشروع تطوير محور المدينة الجامعية يأتي في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات، لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي تنفيذه ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وأضاف: يتضمن المشروع تنفيذ طريق بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً يبدأ من تقاطع دبي ـ العين حتى شارع اليلايس، كما يشمل تنفيذ جسر عند تقاطع شارع المدينة الجامعية مع شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العالمية للقادمين من شارع الإمارات، إضافة إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ دوار مؤقت عند التقاطع مع طريق القدرة، وتقاطع إشارات سطحي مع طريق حصة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت مؤخراً بالتنسيق والتعاون مع مجموعة دبي العقارية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير امتداد شارع المدينة الجامعية بتكلفة 67 مليون درهم، وسيتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2016.

وأضاف: تنقسم المرحلة الأولى من المشروع إلى قسمين، يتضمن الأول تطوير امتداد شارع حصة بطول أربعة كيلومترات بواقع مسارين في كل اتجاه من مدخل مشروع رمرام إلى الدوار القائم عند مدخل مدينة دبي الرياضية، الذي سيتم تحويله إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، لتسهيل الحركة المرورية للسكان في التنقل من وإلى شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث سيسهم المشروع في تقليل معدل زمن الرحلة من عشرين دقيقة إلى خمس دقائق، وسيخدم الشارع العديد من المشاريع التطويرية مثل مدينة دبي للاستديوهات، ومدن، وأكويا، ومدينة دبي للغولف، ويتضمن القسم الثاني من المشروع تطوير الطريق الرابط بين امتداد شارع المدينة الجامعية إلى شارع الإمارات لخدمة مشروع ذا فيلا بطول كيلومترين ونصف الكيلومتر بواقع مسارين في كل اتجاه.

وأوضح الطاير أن مشروع محور المدينة الجامعية الجديد يرتبط في نهايته مع شارع اليلايس الذي أنجزته الهيئة مؤخراً، الذي يربط شارعَ الشيخ محمد بن زايد عند دوار الحوض مع شارع الإمارات مروراً بمجمع دبي للاستثمار، بطول 9 كم، وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه، مع توفير مداخل ومخارج لمجمع دبي للاستثمار، ومنطقة عقارات جميرا للجولف، عبر دوارات محكومة بإشارات ضوئية، يمكن تطويرها مستقبلاً لتقاطعات مُجسّرة، ويتضمن شارع اليلايس كذلك جـسراً على شارع الإمارات، يوفر حركة مرورية حرة للمركبات القادمة من منطقة جبل علي باتجاه إمارة الشارقة.

وأضاف: يشكل شارع اليلايس محوراً إضافياً يربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وموازياً لشارع جبل علي لهباب، ويـسهم بشكل أساسي في تحويل جزءٍ كبير من الحركة المرورية، وحركة الشاحنات من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، حيث يتوقع أن يستخدم الشارع نحو 55 ألف مركبة يومياً، وتبلغ السعة المرورية للشارع ستة آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه.

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